Горлач Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горлач Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горлач Сергей Иванович

Мать ребёнка: Горлач (Журавлева) Раиса Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горлач (Журавлева) Раиса Павловна

Рождение ребёнка
30.05.1957

Дочь: Гребенченко (Горлач) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Горлач (Журавлева) Раиса Павловна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

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