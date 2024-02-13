Горлач Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горлач (Журавлева) Раиса Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1957
Дочь: Гребенченко (Горлач) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Горлач (Журавлева) Раиса Павловна
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край