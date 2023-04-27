Завдский Пётр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1950
Дата смерти27.04.2023
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1950
Рождение ребёнка
22.01.1980
Дочь: Жданюк Наталья Петровна
Мать ребёнка: Завдская Мария Михайловна
Молодечно, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
12.02.1983
Дочь: Стельмах Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Завдская Мария Михайловна
Смерть
27.04.2023