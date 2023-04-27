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Завдский Пётр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1950

Дата смерти

27.04.2023

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1950

Отец: Завадский Пётр Петрович

Мать: Завадская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
22.01.1980

Дочь: Жданюк Наталья Петровна

Мать ребёнка: Завдская Мария Михайловна

Молодечно, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
12.02.1983

Дочь: Стельмах Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Завдская Мария Михайловна

Смерть
27.04.2023

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