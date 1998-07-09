Фролова (Дьякова) Антонина Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.05.1926
Дата смерти09.07.1998
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1926
Отец: Дьяков Василий Петрович
Мать: Дьякова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
09.11.1953
Сын: Фролов Вячеслав Аркадьевич
Отец ребёнка: Фролов Аркадий Константинович
Рождение ребёнка
28.06.1955
Отец ребёнка: Фролов Аркадий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.07.1998