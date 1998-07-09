Фролова (Дьякова) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Дьякова) Антонина Васильевна

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Место рождения

Пирожково, Свердловский район, Орловская область

Дата рождения

10.05.1926

Дата смерти

09.07.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1926

Отец: Дьяков Василий Петрович

Мать: Дьякова Анна Федоровна

Пирожково, Свердловский район, Орловская область
Рождение ребёнка
09.11.1953

Сын: Фролов Вячеслав Аркадьевич

Отец ребёнка: Фролов Аркадий Константинович

Ливенское, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
28.06.1955

Сын: Фролов Юрий Аркадьевич

Отец ребёнка: Фролов Аркадий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Аркадий Константинович

Смерть
09.07.1998
Ливенское, город Тула, Тульская область
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