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Фролов Аркадий Константинович

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Место рождения

Ливенское, город Тула, Тульская область

Дата рождения

10.01.1928

Дата смерти

03.01.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1928

Отец: не указан

Мать: Фролова Анна Михайловна

Ливенское, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
09.11.1953

Сын: Фролов Вячеслав Аркадьевич

Мать ребёнка: Фролова Антонина Васильевна

Ливенское, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
28.06.1955

Сын: Фролов Юрий Аркадьевич

Мать ребёнка: Фролова Антонина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Антонина Васильевна

Смерть
03.01.1990
Ливенское, город Тула, Тульская область
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