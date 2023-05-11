Фролов Аркадий Константинович
Место рождения
Дата рождения10.01.1928
Дата смерти03.01.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1928
Отец: не указан
Мать: Фролова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
09.11.1953
Сын: Фролов Вячеслав Аркадьевич
Мать ребёнка: Фролова Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
28.06.1955
Мать ребёнка: Фролова Антонина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.1990