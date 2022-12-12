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Евдокимов Сергей Вячеславович

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Место рождения

Камышлов, Камышловский, Свердловская область

Дата рождения

02.08.1976

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1976

Отец: Евдокимов Вячеслав Александрович

Мать: не указана

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Образование
С 1983 по 1993
Баранниковская средняя школа
Военная служба
23.11.1994
Призыв на военную службу
23.11.1994
Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Демобилизация
20.11.1996
Бракосочетание
19.07.1997

Жена: Евдокимова Ирина Викторовна

Рождение ребёнка
21.05.2007

Дочь: Евдокимова Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокимова Ирина Викторовна

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
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