Евдокимов Сергей Вячеславович
Место рождения
Дата рождения02.08.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1976
Отец: Евдокимов Вячеслав Александрович
Мать: не указана
Образование
С 1983 по 1993
Баранниковская средняя школа
Военная служба
23.11.1994
Призыв на военную службу
23.11.1994
Демобилизация
20.11.1996
Бракосочетание
19.07.1997
Рождение ребёнка
21.05.2007
Дочь: Евдокимова Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: Евдокимова Ирина Викторовна