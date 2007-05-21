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Евдокимова Ксения Сергеевна
Евдокимова Ксения Сергеевна
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Место рождения
Камышлов
, Камышловский, Свердловская область
Дата рождения
21.05.2007
Пол
Женский
Отец
Евдокимов Сергей Вячеславович
1976 г.р.
Мать
Евдокимова (Шангина) Ирина Викторовна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.2007
Отец:
Евдокимов Сергей Вячеславович
Мать:
Евдокимова Ирина Викторовна
Камышлов
, Камышловский, Свердловская область
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