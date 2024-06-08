Винокурова (Мунаева) Ольга Алексеевна 02.07.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Винокурова (Мунаева) Ольга Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1914

Дата смерти

25.10.1992

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1935

Сын: Винокуров Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Винокуров Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
10.10.1938

Сын: Винокуров Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Винокуров Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
08.10.1945

Сын: Винокуров Генадий Михайлович

Отец ребёнка: Винокуров Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
22.07.1948

Сын: Винокуров Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Винокуров Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
08.09.1950

Сын: Винокуров Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Винокуров Михаил Васильевич

Смерть
25.10.1992

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