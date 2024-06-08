Винокурова (Мунаева) Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1914
Дата смерти25.10.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1935
Сын: Винокуров Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Винокуров Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
10.10.1938
Сын: Винокуров Юрий Михайлович
Отец ребёнка: Винокуров Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
08.10.1945
Сын: Винокуров Генадий Михайлович
Отец ребёнка: Винокуров Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
22.07.1948
Сын: Винокуров Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Винокуров Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
08.09.1950
Сын: Винокуров Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Винокуров Михаил Васильевич
Смерть
25.10.1992