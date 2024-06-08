Винокуров Михаил Васильевич 26.12.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Винокуров Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1911

Дата смерти

12.09.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1911

Отец: Винокуров Василий Николаевич

Мать: Винокурова Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
29.11.1935

Сын: Винокуров Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Винокурова (Мунаева) Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
10.10.1938

Сын: Винокуров Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Винокурова (Мунаева) Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
08.10.1945

Сын: Винокуров Генадий Михайлович

Мать ребёнка: Винокурова (Мунаева) Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
22.07.1948

Сын: Винокуров Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Винокурова (Мунаева) Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
08.09.1950

Сын: Винокуров Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Винокурова (Мунаева) Ольга Алексеевна

Смерть
12.09.1978

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