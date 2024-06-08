Винокуров Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1911
Дата смерти12.09.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1911
Рождение ребёнка
29.11.1935
Сын: Винокуров Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Винокурова (Мунаева) Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
10.10.1938
Сын: Винокуров Юрий Михайлович
Мать ребёнка: Винокурова (Мунаева) Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
08.10.1945
Сын: Винокуров Генадий Михайлович
Мать ребёнка: Винокурова (Мунаева) Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
22.07.1948
Сын: Винокуров Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Винокурова (Мунаева) Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
08.09.1950
Сын: Винокуров Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Винокурова (Мунаева) Ольга Алексеевна
Смерть
12.09.1978