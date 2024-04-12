Захарова (Стефанова) Иустина Кузьминична
Место рождения
Дата рождения23.09.1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Сын: Захаров-Григорьев Матвей Емельянович
Отец ребёнка: Захаров Емельян Анастасиевич
Дочь: Захарова-Григорьева Харитина Емельяновна
Отец ребёнка: Захаров Емельян Анастасиевич
Сын: Захаров-Григорьев Матфей Емельянович
Отец ребёнка: Захаров Емельян Анастасиевич
Дочь: Захарова-Григорьева Екатерина Емельяновна
Отец ребёнка: Захаров Емельян Анастасиевич
Сын: Захаров-Григорьев Григорий Емельянович
Отец ребёнка: Захаров Емельян Анастасиевич
Дочь: Захарова-Григорьева Марья Емельяновна
Отец ребёнка: Захаров Емельян Анастасиевич
Дочь: Захарова-Григорьева Евдокия Емельяновна
Отец ребёнка: Захаров Емельян Анастасиевич
Сын: Захаров-Григорьев Дмитрий Емельянович
Отец ребёнка: Захаров Емельян Анастасиевич
Дочь: Захарова-Моисеева Агапия Емельяновна
Отец ребёнка: Захаров Емельян Анастасиевич
Сын: Захаров-Григорьев Андриян Емельянович
Отец ребёнка: Захаров Емельян Анастасиевич
Сын: Захаров-Григорьев Сергей Емельянович
Отец ребёнка: Захаров Емельян Анастасиевич
Дочь: Захарова-Григорьева Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Захаров Емельян Анастасиевич