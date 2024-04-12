Захарова (Стефанова) Иустина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Стефанова) Иустина Кузьминична

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.09.1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1843 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.02.1865 ст.

Муж: Захаров Емельян Анастасиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.07.1866 ст.

Сын: Захаров-Григорьев Матвей Емельянович

Отец ребёнка: Захаров Емельян Анастасиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.08.1867 ст.

Дочь: Захарова-Григорьева Харитина Емельяновна

Отец ребёнка: Захаров Емельян Анастасиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1869 ст.

Сын: Захаров-Григорьев Матфей Емельянович

Отец ребёнка: Захаров Емельян Анастасиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.11.1870 ст.

Дочь: Захарова-Григорьева Екатерина Емельяновна

Отец ребёнка: Захаров Емельян Анастасиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.09.1873 ст.

Сын: Захаров-Григорьев Григорий Емельянович

Отец ребёнка: Захаров Емельян Анастасиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.01.1875 ст.

Дочь: Захарова-Григорьева Марья Емельяновна

Отец ребёнка: Захаров Емельян Анастасиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.02.1876 ст.

Дочь: Захарова-Григорьева Евдокия Емельяновна

Отец ребёнка: Захаров Емельян Анастасиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1880 ст.

Сын: Захаров-Григорьев Дмитрий Емельянович

Отец ребёнка: Захаров Емельян Анастасиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.02.1881 ст.

Дочь: Захарова-Моисеева Агапия Емельяновна

Отец ребёнка: Захаров Емельян Анастасиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.08.1884 ст.

Сын: Захаров-Григорьев Андриян Емельянович

Отец ребёнка: Захаров Емельян Анастасиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.09.1885 ст.

Сын: Захаров-Григорьев Сергей Емельянович

Отец ребёнка: Захаров Емельян Анастасиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1887 ст.

Дочь: Захарова-Григорьева Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Захаров Емельян Анастасиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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