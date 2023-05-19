Захарова-Моисеева (Анастасиева) Агапия Емельяновна
Место рождения
Дата рождения08.02.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1881 ст.
Бракосочетание
01.10.1897 ст.
Рождение ребёнка
12.05.1900 ст.
Дочь: Захарова Елена Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Захаров Пантелеймон Павлович
Рождение ребёнка
26.09.1901 ст.
Сын: Захаров Иоанн (Иван) Пантелеймонович
Отец ребёнка: Захаров Пантелеймон Павлович
Рождение ребёнка
11.10.1903 ст.
Дочь: Захарова Анна Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Захаров Пантелеймон Павлович
Рождение ребёнка
10.04.1905 ст.
Сын: Захаров Иоанн (Иван) Пантелеймонович
Отец ребёнка: Захаров Пантелеймон Павлович
Рождение ребёнка
03.06.1906 ст.
Дочь: Захарова Агрипина Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Захаров Пантелеймон Павлович
Рождение ребёнка
22.11.1907 ст.
Дочь: Захарова Екатерина Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Захаров Пантелеймон Павлович
Рождение ребёнка
29.04.1911 ст.
Сын: Захаров Тимофей Пантелеймонович
Отец ребёнка: Захаров Пантелеймон Павлович
Рождение ребёнка
12.05.1915 ст.
Дочь: Захарова Александра Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Захаров Пантелеймон Павлович
Смерть
Неизвестно