Захарова-Моисеева (Анастасиева) Агапия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова-Моисеева (Анастасиева) Агапия Емельяновна

Захарова-Моисеева (Анастасиева) Агапия Емельяновна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.02.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1845 г.р.

Мать

1843 г.р.

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1881 ст.

Отец: Захаров Емельян Анастасиевич

Мать: Захарова Иустина Кузьминична

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.10.1897 ст.

Муж: Захаров Пантелеймон Павлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.05.1900 ст.

Дочь: Захарова Елена Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Захаров Пантелеймон Павлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.09.1901 ст.

Сын: Захаров Иоанн (Иван) Пантелеймонович

Отец ребёнка: Захаров Пантелеймон Павлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.10.1903 ст.

Дочь: Захарова Анна Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Захаров Пантелеймон Павлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.04.1905 ст.

Сын: Захаров Иоанн (Иван) Пантелеймонович

Отец ребёнка: Захаров Пантелеймон Павлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.06.1906 ст.

Дочь: Захарова Агрипина Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Захаров Пантелеймон Павлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.11.1907 ст.

Дочь: Захарова Екатерина Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Захаров Пантелеймон Павлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.04.1911 ст.

Сын: Захаров Тимофей Пантелеймонович

Отец ребёнка: Захаров Пантелеймон Павлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.05.1915 ст.

Дочь: Захарова Александра Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Захаров Пантелеймон Павлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно