Прасковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
04.?.1871
Рождение ребёнка
29.09.1874
Сын: Игушкин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Игушкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
11.02.1877
Отец ребёнка: Игушкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
11.08.1879
Дочь: (Игушкина (крестилась в М. Канадее)) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Игушкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
15.07.1881
Сын: Игушкин св. о бр. 27.08.1934 Владимир Иванович
Отец ребёнка: Игушкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
24.08.1885
Дочь: (Игушкина) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Игушкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
16.04.1888
Отец ребёнка: Игушкин Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно