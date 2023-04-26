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Прасковья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игушкин Иван Сергеевич

Бракосочетание
04.?.1871

Муж: Игушкин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
29.09.1874

Сын: Игушкин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Игушкин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
11.02.1877

Сын: Игушкин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Игушкин Иван Сергеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.08.1879

Дочь: (Игушкина (крестилась в М. Канадее)) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Игушкин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
15.07.1881

Сын: Игушкин св. о бр. 27.08.1934 Владимир Иванович

Отец ребёнка: Игушкин Иван Сергеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.08.1885

Дочь: (Игушкина) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Игушкин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
16.04.1888

Сын: Игушкин Семен Иванович

Отец ребёнка: Игушкин Иван Сергеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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