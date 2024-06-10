Емельянова (Пинигина) Настасья Иванова 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Емельянова (Пинигина) Настасья Иванова

Место рождения

Верхний Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Пинигин Иван Иванов

Мать: Пинигина (Андронова) Марья Васильева

Верхний Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Емельянов Гурьян Федоров

Отец ребёнка: Емельянов Федор Кондратьев

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Емельянов Мал? Федоров

Отец ребёнка: Емельянов Федор Кондратьев

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Емельянова (Емельянова) Харитина Федорова

Отец ребёнка: Емельянов Федор Кондратьев

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Сухинина (Емельянова) Зиновия Федорова

Отец ребёнка: Емельянов Федор Кондратьев

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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