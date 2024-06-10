Емельянов Федор Кондратьев
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Емельянов Кондратий Семенов
Мать: Емельянова Марина
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Емельянова (Пинигина) Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Емельянова (Пинигина) Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Емельянова (Емельянова) Харитина Федорова
Мать ребёнка: Емельянова (Пинигина) Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Сухинина (Емельянова) Зиновия Федорова
Мать ребёнка: Емельянова (Пинигина) Настасья Иванова
Смерть
Неизвестно