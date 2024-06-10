Емельянов Федор Кондратьев 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Емельянов Федор Кондратьев

Место рождения

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Емельянов Кондратий Семенов

Мать: Емельянова Марина

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Емельянов Гурьян Федоров

Мать ребёнка: Емельянова (Пинигина) Настасья Иванова

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Емельянов Мал? Федоров

Мать ребёнка: Емельянова (Пинигина) Настасья Иванова

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Емельянова (Емельянова) Харитина Федорова

Мать ребёнка: Емельянова (Пинигина) Настасья Иванова

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Сухинина (Емельянова) Зиновия Федорова

Мать ребёнка: Емельянова (Пинигина) Настасья Иванова

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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