Пинигина (Андронова) Марья Васильева
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Пинигин Иван Иванов
Рождение ребёнка
1812
Сын: Пинигин Федор Иванов
Отец ребёнка: Пинигин Иван Иванов
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Емельянова (Пинигина) Настасья Иванова
Отец ребёнка: Пинигин Иван Иванов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Пинигина (Пинигина) Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Пинигин Иван Иванов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Пинигина (Пинигина) Ульяна Иванова
Отец ребёнка: Пинигин Иван Иванов
Смерть
Неизвестно