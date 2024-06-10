Пинигина (Андронова) Марья Васильева 1784 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пинигина (Андронова) Марья Васильева

Место рождения

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Андронов Василий Венедиктов

Мать: Андронова Катерина Кондратьева

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Пинигин Филипп Иванов

Отец ребёнка: Пинигин Иван Иванов

Верхний Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Пинигин Федор Иванов

Отец ребёнка: Пинигин Иван Иванов

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Емельянова (Пинигина) Настасья Иванова

Отец ребёнка: Пинигин Иван Иванов

Верхний Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Пинигина (Пинигина) Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Пинигин Иван Иванов

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Пинигина (Пинигина) Ульяна Иванова

Отец ребёнка: Пинигин Иван Иванов

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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