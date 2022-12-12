Гуднина Агафья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуднина Агафья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуднин Иван Иванович

Торбеевка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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