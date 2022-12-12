Гуднина Агафья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гуднин Иван Иванович
Торбеевка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно