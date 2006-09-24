Вада (Фесак) Раиса Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вада (Фесак) Раиса Сидоровна

Место рождения

Сребное, Чернігівська область

Дата рождения

1927

Дата смерти

24.09.2006

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Фесак Сидор (Исидор) Алексеевич

Мать: Фесак Прасковья

Сребное, Чернігівська область
Рождена в 1925 году, записана в 1927 году
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вада Иван Павлович

Рождение ребёнка
05.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вада Иван Павлович

Сребное, Чернігівська область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.10.1961

Сын: Вада Владимир Иванович

Отец ребёнка: Вада Иван Павлович

Смерть
24.09.2006
Сребное, Чернігівська область

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