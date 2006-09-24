Вада (Фесак) Раиса Сидоровна
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти24.09.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Фесак Сидор (Исидор) Алексеевич
Мать: Фесак Прасковья
Рождена в 1925 году, записана в 1927 году
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вада Иван Павлович
Рождение ребёнка
05.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вада Иван Павлович
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.10.1961
Отец ребёнка: Вада Иван Павлович
Смерть
24.09.2006