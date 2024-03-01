Ливен (Фон Таубе) Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рождения22.10.1876
Дата смерти07.04.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.11.1905
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.09.1907
Дочь: Фон Ливен Мария Павловна
Отец ребёнка: Ливен Павел (Пауль Иоан) Павлович
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
11.05.1909
Сын: Фон Ливен Леонид Павлович
Отец ребёнка: Ливен Павел (Пауль Иоан) Павлович
Смилтене, Smiltenes novads
Рождение ребёнка
13.09.1919
Сын: Фон Ливен Александр Павлович
Отец ребёнка: Ливен Павел (Пауль Иоан) Павлович
Смерть
07.04.1964