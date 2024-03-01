Ливен (Фон Таубе) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ливен (Фон Таубе) Наталья Николаевна

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

22.10.1876

Дата смерти

07.04.1964

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
19.11.1905

Муж: Ливен Павел (Пауль Иоан) Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.09.1907

Дочь: Фон Ливен Мария Павловна

Отец ребёнка: Ливен Павел (Пауль Иоан) Павлович

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
11.05.1909

Сын: Фон Ливен Леонид Павлович

Отец ребёнка: Ливен Павел (Пауль Иоан) Павлович

Смилтене, Smiltenes novads
Рождение ребёнка
13.09.1919

Сын: Фон Ливен Александр Павлович

Отец ребёнка: Ливен Павел (Пауль Иоан) Павлович

Смерть
07.04.1964

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