Морген Лев (Лейба) Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти31.03.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Морген Алексей (Липман)
Мать: Либа
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Мастер на заводе Шарикоподшипник
Работа или профессия
Неизвестно
р. Лена
Механик парохода
Смерть
31.03.1946
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г. Москва колумбарий