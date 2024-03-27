Морген Лев (Лейба) Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морген Лев (Лейба) Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

31.03.1946

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

Около 1855 г.р.

Жена

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Морген Алексей (Липман)

Мать: Либа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морген Дебора (Вера) Давидовна

Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Мастер на заводе Шарикоподшипник
Работа или профессия
Неизвестно
р. Лена
Механик парохода
Смерть
31.03.1946
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г. Москва колумбарий
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