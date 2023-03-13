Яворская Христина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1898 ст.
Сын: Яворский Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Яворский Григорий Францевич
Рождение ребёнка
01.04.1901 ст.
Дочь: (Яворская) Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Яворский Григорий Францевич
Рождение ребёнка
13.02.1903 ст.
Дочь: (Яворская) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Яворский Григорий Францевич
Рождение ребёнка
01.05.1904 ст.
Сын: (Яворская) Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Яворский Григорий Францевич
Рождение ребёнка
05.04.1906 ст.
Дочь: (Яворская) Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Яворский Григорий Францевич
Рождение ребёнка
02.12.1907 ст.
Сын: Яворский Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Яворский Григорий Францевич
Рождение ребёнка
14.05.1918 ст.
Сын: Яворский Иосиф Григорьевич
Отец ребёнка: Яворский Григорий Францевич
Смерть
Неизвестно