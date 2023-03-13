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Яворская Христина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яворский Григорий Францевич

Рождение ребёнка
10.11.1898 ст.

Сын: Яворский Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Яворский Григорий Францевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.04.1901 ст.

Дочь: (Яворская) Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Яворский Григорий Францевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
13.02.1903 ст.

Дочь: (Яворская) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Яворский Григорий Францевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.05.1904 ст.

Сын: (Яворская) Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Яворский Григорий Францевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
05.04.1906 ст.

Дочь: (Яворская) Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Яворский Григорий Францевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
02.12.1907 ст.

Сын: Яворский Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Яворский Григорий Францевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
14.05.1918 ст.

Сын: Яворский Иосиф Григорьевич

Отец ребёнка: Яворский Григорий Францевич

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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