Горланов Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Сын: Горланов Филипп Матвеевич
Мать ребёнка: Горланова Матрена Афанасьевна
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Горланова Матрена Афанасьевна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Горланов Анисим Матвеевич
Мать ребёнка: Горланова Матрена Афанасьевна
Смерть
Неизвестно