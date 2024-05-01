Горланов Матвей Иванович 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горланов Матвей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Горланов Иван Иванович

Мать: Горланова Степанида Клементьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горланова Матрена Афанасьевна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Горланов Филипп Матвеевич

Мать ребёнка: Горланова Матрена Афанасьевна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Горланов Ефим Матвеевич

Мать ребёнка: Горланова Матрена Афанасьевна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Горланов Анисим Матвеевич

Мать ребёнка: Горланова Матрена Афанасьевна

Смерть
Неизвестно

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