Горланова Матрена Афанасьевна 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горланова Матрена Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горланов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Горланов Филипп Матвеевич

Отец ребёнка: Горланов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Горланов Ефим Матвеевич

Отец ребёнка: Горланов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Горланов Анисим Матвеевич

Отец ребёнка: Горланов Матвей Иванович

Смерть
Неизвестно

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