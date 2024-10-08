Михайлова-Никитина (Иларионова) Агрипина Иоанновна (Ивановна) 16.06.1835 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Михайлова-Никитина (Иларионова) Агрипина Иоанновна (Ивановна)

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.06.1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1814 г.р.

Мать

1807 г.р.

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
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Место
Комментарий
Рождение
16.06.1835 ст.

Отец: Никитин (Михайлов) Иван Иларионович

Мать: Никонова-Михайлова-Леонтьева-Иванова (Елистратова) Пераскева Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.02.1854 ст.

Муж: Герасимов-Коноплев (Ефимов) Иоанн(Иван) Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.03.1857 ст.

Сын: Ефимов-Герасимов-Коноплев (Яковлев) Евфимий Иванович

Отец ребёнка: Герасимов-Коноплев (Ефимов) Иоанн(Иван) Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.06.1858 ст.

Сын: Ефимов-Герасимов-Коноплев (Яковлев) Феодор Иванович

Отец ребёнка: Герасимов-Коноплев (Ефимов) Иоанн(Иван) Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1859 ст.

Дочь: Ефимова-Герасимова-Коноплева (Яковлева) Иустина Ивановна

Отец ребёнка: Герасимов-Коноплев (Ефимов) Иоанн(Иван) Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.05.1861 ст.

Сын: Ефимов-Герасимов-Коноплев-Шахов (Яковлев) Николай Иванович

Отец ребёнка: Герасимов-Коноплев (Ефимов) Иоанн(Иван) Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.09.1863 ст.

Дочь: Ефимова-Герасимова-Коноплева (Яковлева) Пераскева Ивановна

Отец ребёнка: Герасимов-Коноплев (Ефимов) Иоанн(Иван) Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.01.1867 ст.

Дочь: Ефимова-Герасимова-Коноплева (Яковлева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Герасимов-Коноплев (Ефимов) Иоанн(Иван) Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.10.1869 ст.

Сын: Ефимов-Герасимов-Коноплев (Яковлев) Андрей Иванович

Отец ребёнка: Герасимов-Коноплев (Ефимов) Иоанн(Иван) Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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