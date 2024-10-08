Михайлова-Никитина (Иларионова) Агрипина Иоанновна (Ивановна)
Место рождения
Дата рождения16.06.1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Отец: Никитин (Михайлов) Иван Иларионович
Мать: Никонова-Михайлова-Леонтьева-Иванова (Елистратова) Пераскева Никитична
Сын: Ефимов-Герасимов-Коноплев (Яковлев) Евфимий Иванович
Отец ребёнка: Герасимов-Коноплев (Ефимов) Иоанн(Иван) Яковлевич
Сын: Ефимов-Герасимов-Коноплев (Яковлев) Феодор Иванович
Отец ребёнка: Герасимов-Коноплев (Ефимов) Иоанн(Иван) Яковлевич
Дочь: Ефимова-Герасимова-Коноплева (Яковлева) Иустина Ивановна
Отец ребёнка: Герасимов-Коноплев (Ефимов) Иоанн(Иван) Яковлевич
Сын: Ефимов-Герасимов-Коноплев-Шахов (Яковлев) Николай Иванович
Отец ребёнка: Герасимов-Коноплев (Ефимов) Иоанн(Иван) Яковлевич
Дочь: Ефимова-Герасимова-Коноплева (Яковлева) Пераскева Ивановна
Отец ребёнка: Герасимов-Коноплев (Ефимов) Иоанн(Иван) Яковлевич
Дочь: Ефимова-Герасимова-Коноплева (Яковлева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Герасимов-Коноплев (Ефимов) Иоанн(Иван) Яковлевич
Сын: Ефимов-Герасимов-Коноплев (Яковлев) Андрей Иванович
Отец ребёнка: Герасимов-Коноплев (Ефимов) Иоанн(Иван) Яковлевич