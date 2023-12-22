Жегульская Федосья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Жегульская Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Жегульский Прокопий Анисимов
Рождение ребёнка
1728
Сын: Жегульский Аврам Прокопьев
Отец ребёнка: Жегульский Прокопий Анисимов
Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Жегульская Мотрона Прокопьева
Отец ребёнка: Жегульский Прокопий Анисимов
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Жегульская Марфа Прокопьева
Отец ребёнка: Жегульский Прокопий Анисимов
Рождение ребёнка
15.07.1737
Дочь: Жегульская Улита Прокофьева
Отец ребёнка: Жегульский Прокопий Анисимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно