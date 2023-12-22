Жегульская Федосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жегульская Федосья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Жегульская Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Жегульский Прокопий Анисимов

Рождение ребёнка
1728

Сын: Жегульский Аврам Прокопьев

Отец ребёнка: Жегульский Прокопий Анисимов

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Жегульская Мотрона Прокопьева

Отец ребёнка: Жегульский Прокопий Анисимов

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Жегульская Марфа Прокопьева

Отец ребёнка: Жегульский Прокопий Анисимов

Рождение ребёнка
15.07.1737

Дочь: Жегульская Улита Прокофьева

Отец ребёнка: Жегульский Прокопий Анисимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жегульский Прокопий Анисимов

Смерть
Неизвестно
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