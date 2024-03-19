Жегульский Прокопий Анисимов
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Жегулской Анисим Григорьев
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Жегульская Мария Прокопьевна
Мать ребёнка: Жегульская Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1728
Сын: Жегульский Аврам Прокопьев
Мать ребёнка: Жегульская Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Жегульская Мотрона Прокопьева
Мать ребёнка: Жегульская Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Жегульская Марфа Прокопьева
Мать ребёнка: Жегульская Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
15.07.1737
Дочь: Жегульская Улита Прокофьева
Мать ребёнка: Жегульская Федосья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно