Жегульский Прокопий Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жегульский Прокопий Анисимов

Место рождения

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Жегулской Анисим Григорьев

Мать: не указана

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1725

Дочь: Жегульская Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: Жегульская Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1728

Сын: Жегульский Аврам Прокопьев

Мать ребёнка: Жегульская Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Жегульская Мотрона Прокопьева

Мать ребёнка: Жегульская Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Жегульская Марфа Прокопьева

Мать ребёнка: Жегульская Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
15.07.1737

Дочь: Жегульская Улита Прокофьева

Мать ребёнка: Жегульская Федосья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жегульская Федосья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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