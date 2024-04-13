Лохмоткина Акилина Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лохмоткина Акилина Максимова

Место рождения

Алгасово, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Вычислено 1728

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1727 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Алгасово, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Около 1746

Муж: Лохмоткин Федор Иванов

Пеньки, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1747

Сын: Лохмоткин Григорий Федоров

Отец ребёнка: Лохмоткин Федор Иванов

Пеньки, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1752

Сын: Лохмоткин Григорий Федоров

Отец ребёнка: Лохмоткин Федор Иванов

Пеньки, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

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