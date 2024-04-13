Лохмоткина Акилина Максимова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1728
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1746
Рождение ребёнка
Вычислено 1747
Сын: Лохмоткин Григорий Федоров
Отец ребёнка: Лохмоткин Федор Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1752
Сын: Лохмоткин Григорий Федоров
Отец ребёнка: Лохмоткин Федор Иванов