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Лохмоткин Федор Иванов

Место рождения

Пеньки, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Вычислено 1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1727

Отец: Лахмоткин Иван Григорьев

Мать: Лохмоткина Матрона Степанова

Пеньки, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Около 1746

Жена: Лохмоткина Акилина Максимова

Пеньки, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1747

Сын: Лохмоткин Григорий Федоров

Мать ребёнка: Лохмоткина Акилина Максимова

Пеньки, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1752

Сын: Лохмоткин Григорий Федоров

Мать ребёнка: Лохмоткина Акилина Максимова

Пеньки, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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