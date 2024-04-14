Лохмоткин Федор Иванов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1727
Бракосочетание
Около 1746
Рождение ребёнка
Вычислено 1747
Сын: Лохмоткин Григорий Федоров
Мать ребёнка: Лохмоткина Акилина Максимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1752
Сын: Лохмоткин Григорий Федоров
Мать ребёнка: Лохмоткина Акилина Максимова
Смерть
Неизвестно