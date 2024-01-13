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Крайнов Иван Васильевич

Место рождения

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда

Дата рождения

1800

Дата смерти

20.09.1867

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1821

Сын: Крайнов Павел Иванович

Мать ребёнка: Крайнова Жена Ивана Васильевича

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Смерть
20.09.1867
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Причина смерти: от старости
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