Крайнов Иван Васильевич
Место рожденияс. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Дата рождения1800
Дата смерти20.09.1867
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Крайнова Жена Ивана Васильевича
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Смерть
20.09.1867
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Причина смерти: от старости