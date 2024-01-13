Крайнов Павел Иванович
Место рожденияс. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Дата рождения1821
Дата смерти09.08.1863
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Бракосочетание
30.10.1840
Покровская церковь села Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Крайнова Варвара Николаевна
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
12.10.1847
Дочь: Прасковья Павловна
Мать ребёнка: Крайнова Варвара Николаевна
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Сударикова Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Крайнова Варвара Николаевна
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Крайнова Варвара Николаевна
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1859
Сын: Крайнов Григорий Павлович
Мать ребёнка: Крайнова Варвара Николаевна
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крайнова Варвара Николаевна
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Смерть
09.08.1863
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Причина смерти: убит лошадьми