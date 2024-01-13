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Крайнов Павел Иванович

Место рождения

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда

Дата рождения

1821

Дата смерти

09.08.1863

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Крайнов Иван Васильевич

Мать: Крайнова Жена Ивана Васильевича

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Бракосочетание
30.10.1840

Жена: Крайнова Варвара Николаевна

Покровская церковь села Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1846

Сын: Крайнов Андрей Павлович

Мать ребёнка: Крайнова Варвара Николаевна

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
12.10.1847

Дочь: Прасковья Павловна

Мать ребёнка: Крайнова Варвара Николаевна

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Сударикова Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Крайнова Варвара Николаевна

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1850

Сын: Крайнов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Крайнова Варвара Николаевна

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1859

Сын: Крайнов Григорий Павлович

Мать ребёнка: Крайнова Варвара Николаевна

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крайнов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Крайнова Варвара Николаевна

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Смерть
09.08.1863
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Причина смерти: убит лошадьми
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