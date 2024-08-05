Мария Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: Анания
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филарет Анофриевич
Рождение ребёнка
1700
Сын: Василий Филаретович
Отец ребёнка: Филарет Анофриевич
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Анна Филаретовна
Отец ребёнка: Филарет Анофриевич
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Пелагея Филаретовна
Отец ребёнка: Филарет Анофриевич
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Мария Филаретовна
Отец ребёнка: Филарет Анофриевич
Смерть
Неизвестно