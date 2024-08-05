Мария Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ананьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Анания

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филарет Анофриевич

Рождение ребёнка
1700

Сын: Василий Филаретович

Отец ребёнка: Филарет Анофриевич

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Анна Филаретовна

Отец ребёнка: Филарет Анофриевич

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Пелагея Филаретовна

Отец ребёнка: Филарет Анофриевич

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Мария Филаретовна

Отец ребёнка: Филарет Анофриевич

Смерть
Неизвестно

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