Жуткина Анна Агафангелова
Место рождения
Дата рождения05.09.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1877
Отец: Жуткин Агафангел Григорьев
Мать: Федосия Кононова
Бракосочетание
1895
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Беляков Иван Исидоров
Рождение ребёнка
11.07.1899
Дочь: Белякова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Беляков Иван Исидоров
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Белякова Анисья Иванова
Отец ребёнка: Беляков Иван Исидоров
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Беляков Иван Исидоров
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Беляков Иван Исидоров
Рождение ребёнка
1909
Сын: Беляков Александра Иванович
Отец ребёнка: Беляков Иван Исидоров
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Белякова Антонина Иванова
Отец ребёнка: Беляков Иван Исидоров
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Белякова Мария Иванова
Отец ребёнка: Беляков Иван Исидоров
Рождение ребёнка
07.10.1914
Отец ребёнка: Беляков Иван Исидоров
Смерть
Неизвестно