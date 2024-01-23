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Жуткина Анна Агафангелова

Место рождения

Голосово, Орешковская волость, Рузский уезд

Дата рождения

05.09.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1877

Отец: Жуткин Агафангел Григорьев

Мать: Федосия Кононова

Голосово, Орешковская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
1895

Муж: Беляков Иван Исидоров

Рождение ребёнка
1897

Сын: Беляков Иоанн Иванович

Отец ребёнка: Беляков Иван Исидоров

Голосово, Орешковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1899

Дочь: Белякова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Беляков Иван Исидоров

Голосово, Орешковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Белякова Анисья Иванова

Отец ребёнка: Беляков Иван Исидоров

Голосово, Орешковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1905

Сын: Беляков Георгий Иванович

Отец ребёнка: Беляков Иван Исидоров

Голосово, Орешковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1908

Сын: Беляков Иван Иванович

Отец ребёнка: Беляков Иван Исидоров

Голосово, Орешковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1909

Сын: Беляков Александра Иванович

Отец ребёнка: Беляков Иван Исидоров

Голосово, Орешковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Белякова Антонина Иванова

Отец ребёнка: Беляков Иван Исидоров

Голосово, Орешковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Белякова Мария Иванова

Отец ребёнка: Беляков Иван Исидоров

Голосово, Орешковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1914

Сын: Беляков Петр Иванович

Отец ребёнка: Беляков Иван Исидоров

Голосово, Орешковская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно

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