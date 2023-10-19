Likharev Andrey Ivanovich Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1772 и 1788
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лихарев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Лихарев Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Лихарев Авдотья Ильинична
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Лихарев Авдотья Ильинична
Рождение ребёнка
1772
Сын: Likharev Nikolai Andreevich Андреевич
Мать ребёнка: Лихарев Авдотья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башева N Андреевна
Мать ребёнка: Лихарева Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лихарева Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Likharev Максим Андреевич
Мать ребёнка: Лихарева Анна Максимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1772 и 1788