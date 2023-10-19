Likharev Andrey Ivanovich Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Likharev Andrey Ivanovich Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1772 и 1788

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лихарев Иван Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Лихарев Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Лихарев Авдотья Ильинична

Рождение ребёнка
1764

Сын: Лихарев Никита Андреевич

Мать ребёнка: Лихарев Авдотья Ильинична

Рождение ребёнка
1772

Сын: Likharev Nikolai Andreevich Андреевич

Мать ребёнка: Лихарев Авдотья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башева N Андреевна

Мать ребёнка: Лихарева Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Likharev Семен Андреевич

Мать ребёнка: Лихарева Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Likharev Максим Андреевич

Мать ребёнка: Лихарева Анна Максимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1772 и 1788
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