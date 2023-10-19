Лихарева (Кропотова) Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1700
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башева (Likharev) N Андреевна
Отец ребёнка: Likharev Andrey Ivanovich Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Likharev Andrey Ivanovich Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Likharev Максим Андреевич
Отец ребёнка: Likharev Andrey Ivanovich Иванович
Работа или профессия
Неизвестно