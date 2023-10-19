Лихарева (Кропотова) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихарева (Кропотова) Анна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1700

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башева (Likharev) N Андреевна

Отец ребёнка: Likharev Andrey Ivanovich Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Likharev Семен Андреевич

Отец ребёнка: Likharev Andrey Ivanovich Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Likharev Максим Андреевич

Отец ребёнка: Likharev Andrey Ivanovich Иванович

Работа или профессия
Неизвестно

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