Лихарев (Лихарева) Авдотья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Сын: Лихарев Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Likharev Andrey Ivanovich Иванович
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Likharev Andrey Ivanovich Иванович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Likharev Nikolai Andreevich Андреевич
Отец ребёнка: Likharev Andrey Ivanovich Иванович