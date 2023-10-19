Лихарев (Лихарева) Авдотья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихарев (Лихарева) Авдотья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760

Сын: Лихарев Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Likharev Andrey Ivanovich Иванович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Лихарев Никита Андреевич

Отец ребёнка: Likharev Andrey Ivanovich Иванович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Likharev Nikolai Andreevich Андреевич

Отец ребёнка: Likharev Andrey Ivanovich Иванович

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