Бабиков Павел Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабиков Павел Владимирович

Бабиков Павел Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1971

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971

Отец: Бабиков Владимир Яковлевич

Мать: не указана

Смерть
2005
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close