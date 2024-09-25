Шутов Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутов Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Шутов Дмитрий

Мать: Константинова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шутова) Любовь

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шутова) Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутов Анатолий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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