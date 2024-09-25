Шутов Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Шутов Дмитрий
Мать: Константинова Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шутова) Любовь
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шутова) Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шутов Анатолий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно