Кудымов Филипп Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудымов Филипп Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Кудымов Федор Филиппович

Мать ребёнка: не указана

деревня Тонкая Гривка (Тонко-Гривский участок) Кошукская волость Туринский уезд Тобольская губерния Российская империя
Место жительства
1942
Тавда, Тавдинский, Свердловская область
город Тавда, Фанерный комбинат Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie50503057/
Смерть
Неизвестно
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