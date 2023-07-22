Кудымов Филипп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
деревня Тонкая Гривка (Тонко-Гривский участок) Кошукская волость Туринский уезд Тобольская губерния Российская империя
Место жительства
1942
Тавда, Тавдинский, Свердловская область
город Тавда, Фанерный комбинат Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie50503057/
Смерть
Неизвестно