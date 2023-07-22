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Кудымов Федор Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

С 02.05.1942 по 04.05.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Кудымов Филипп Иванович

Мать: не указана

деревня Тонкая Гривка (Тонко-Гривский участок) Кошукская волость Туринский уезд Тобольская губерния Российская империя
Место жительства
До ?.06.1941
деревня Тонкая Гривка Герасимовский сельсовет Верхне-Тавдинский район Свердловская область РСФСР
Призыв на военную службу
?.08.1941
Верхне-Тавдинский РВК, Свердловская обл.
Бракосочетание
До 1941

Жена: Кудина Анна Филипповна

Смерть
С 02.05.1942 по 04.05.1942
Лезно, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Погиб в бою Увековечен в "Книга Памяти Свердловской области" т. 17 стр. 335 (город Тавда. Тавдинский район)
Военная служба
До ?.05.1942
4-я армия (IIф) группа войск Волховского направления Ленинградского фронта
красноармеец стрелок 47-й отдельный лыжный батальон (придан 288-я стрелковая Дновская дивизия) 4-я армия (IIф) группа войск Волховского направления Ленинградского фронта.
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