Кудымов Федор Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиС 02.05.1942 по 04.05.1942
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Кудымов Филипп Иванович
деревня Тонкая Гривка (Тонко-Гривский участок) Кошукская волость Туринский уезд Тобольская губерния Российская империя
Место жительства
До ?.06.1941
деревня Тонкая Гривка Герасимовский сельсовет Верхне-Тавдинский район Свердловская область РСФСР
Призыв на военную службу
?.08.1941
Верхне-Тавдинский РВК, Свердловская обл.
Бракосочетание
До 1941
Жена: Кудина Анна Филипповна
Смерть
С 02.05.1942 по 04.05.1942
Лезно, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Погиб в бою Увековечен в "Книга Памяти Свердловской области" т. 17 стр. 335 (город Тавда. Тавдинский район)
Военная служба
До ?.05.1942
4-я армия (IIф) группа войск Волховского направления Ленинградского фронта
красноармеец стрелок 47-й отдельный лыжный батальон (придан 288-я стрелковая Дновская дивизия) 4-я армия (IIф) группа войск Волховского направления Ленинградского фронта.