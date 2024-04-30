Писковенко (Дрозденко) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писковенко (Дрозденко) Мария Алексеевна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

29.03.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1807

Отец: Дрозд (Дрозденко) Алексей Иванович

Мать: Дрозд Анна Карповна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36H-8?i=724&cc=4133834&cat=1013792 Про мать непонятно. По идее, там уже жена Агафья была
Бракосочетание
01.11.1831

Муж: Писковенко Василий Данилович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CC-F?i=186&cc=4133834&cat=1013792 Жених — вдов. Его дядя: наш Терентий Федорченко
Смерть
Неизвестно

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