Писковенко (Дрозденко) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения29.03.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1807
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36H-8?i=724&cc=4133834&cat=1013792 Про мать непонятно. По идее, там уже жена Агафья была
Бракосочетание
01.11.1831
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CC-F?i=186&cc=4133834&cat=1013792 Жених — вдов. Его дядя: наш Терентий Федорченко
Смерть
Неизвестно