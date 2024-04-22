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Писковенко Василий Данилович

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Валява, Черкаська область
Бракосочетание
01.11.1831

Жена: Писковенко (Дрозденко) Мария Алексеевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CC-F?i=186&cc=4133834&cat=1013792 Жених — вдов. Его дядя: наш Терентий Федорченко
Смерть
Неизвестно

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