Писковенко Василий Данилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1831
Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CC-F?i=186&cc=4133834&cat=1013792 Жених — вдов. Его дядя: наш Терентий Федорченко
Смерть
Неизвестно