Раструбина (?) Варвара Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раструбина (?) Варвара Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия Мартынова

Отец ребёнка: Раструбин Мартын Никифоров

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Евдокия Мартынова

Отец ребёнка: Раструбин Мартын Никифоров

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раструбин Мартын Никифоров

Место жительства
Неизвестно
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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