Раструбина (?) Варвара Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия Мартынова
Отец ребёнка: Раструбин Мартын Никифоров
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Евдокия Мартынова
Отец ребёнка: Раструбин Мартын Никифоров
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно