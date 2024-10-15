Петр Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Авдеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Герасим Петрович
Мать ребёнка: Мавра Авдеевна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Дементий Петрович
Мать ребёнка: Мавра Авдеевна
Смерть
Неизвестно