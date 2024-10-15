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Петр Тимофеевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1711 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Авдеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Герасим Петрович

Мать ребёнка: Мавра Авдеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1745

Сын: Дементий Петрович

Мать ребёнка: Мавра Авдеевна

Смерть
Неизвестно

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