Герасим Петрович
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Петр Тимофеевич
Мать: Мавра Авдеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Агриппина Герасимовна
Мать ребёнка: Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
1761
Сын: Парамон Герасимович
Мать ребёнка: Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Евдокия Герасимовна
Мать ребёнка: Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Екатерина Герасимовна
Мать ребёнка: Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Васса Герасимовна
Мать ребёнка: Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анастасия Герасимовна
Мать ребёнка: Наталья Ильинична
Смерть
Неизвестно