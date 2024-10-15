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Герасим Петрович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Петр Тимофеевич

Мать: Мавра Авдеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Агриппина Герасимовна

Мать ребёнка: Наталья Ильинична

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1761

Сын: Парамон Герасимович

Мать ребёнка: Наталья Ильинична

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Евдокия Герасимовна

Мать ребёнка: Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Екатерина Герасимовна

Мать ребёнка: Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Васса Герасимовна

Мать ребёнка: Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анастасия Герасимовна

Мать ребёнка: Наталья Ильинична

Смерть
Неизвестно

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