Осипова Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Дарья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1903

Дочь: Феодосия Прокопиевна

Отец ребёнка: Осипов Прокопий Павлович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1905

Дочь: Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Осипов Прокопий Павлович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Осипов Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Осипов Прокопий Павлович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Осипов Павел Прокопьевич

Отец ребёнка: Осипов Прокопий Павлович

Рождение ребёнка
28.08.1917

Сын: Осипов Иоанн Прокопьевич

Отец ребёнка: Осипов Прокопий Павлович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Филипп Прокопиевич

Отец ребёнка: Осипов Прокопий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Прокопий Павлович

Смерть
Неизвестно
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