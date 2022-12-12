Осипова Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1903
Дочь: Феодосия Прокопиевна
Отец ребёнка: Осипов Прокопий Павлович
Рождение ребёнка
08.10.1905
Дочь: Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Осипов Прокопий Павлович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Осипов Прокопий Павлович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Осипов Прокопий Павлович
Рождение ребёнка
28.08.1917
Отец ребёнка: Осипов Прокопий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Филипп Прокопиевич
Отец ребёнка: Осипов Прокопий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно