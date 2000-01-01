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Цуркан Стефан Георгиевич

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Место рождения

Молдавия, Кишинёв

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Молдавия, Кишинёв
Рождение ребёнка
1874

Сын: Цуркан Кирилл Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Молдавия, Кишинёв
Рождение ребёнка
1879

Сын: Цуркан Филимон Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Молдавия, Кишинёв
Смерть
Неизвестно
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