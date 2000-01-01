Цуркан Стефан Георгиевич
Место рожденияМолдавия, Кишинёв
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Молдавия, Кишинёв
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: не указана
Молдавия, Кишинёв
Рождение ребёнка
1879
Сын: Цуркан Филимон Стефанович
Мать ребёнка: не указана
Молдавия, Кишинёв
Смерть
Неизвестно