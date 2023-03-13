Людеженская Евдокия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Людеженская Евдокия Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1883

Сын: Людеженский Григорий

Отец ребёнка: Людеженский Григорий

Михайловка
Рождение ребёнка
28.11.1888

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Людеженский Григорий

Михайловка
Рождение ребёнка
17.03.1895

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Людеженский Григорий

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Людеженский Григорий

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