Людеженская Евдокия Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.03.1883
Сын: Людеженский Григорий
Отец ребёнка: Людеженский Григорий
Михайловка
Рождение ребёнка
28.11.1888
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Людеженский Григорий
Михайловка
Рождение ребёнка
17.03.1895
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Людеженский Григорий
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Людеженский Григорий