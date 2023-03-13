Людеженский Григорий
Место рожденияМихайловка
Дата рождения1856
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Людеженский Семенъ
Мать: Людеженская Варвара
Михайловка
Рождение ребёнка
19.03.1883
Сын: Людеженский Григорий
Мать ребёнка: Людеженская Евдокия Тимофеева
Михайловка
Рождение ребёнка
28.11.1888
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Людеженская Евдокия Тимофеева
Михайловка
Рождение ребёнка
17.03.1895
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Людеженская Евдокия Тимофеева
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно