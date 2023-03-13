Людеженский Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Людеженский Григорий

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

1856

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Людеженский Семенъ

Мать: Людеженская Варвара

Михайловка
Рождение ребёнка
19.03.1883

Сын: Людеженский Григорий

Мать ребёнка: Людеженская Евдокия Тимофеева

Михайловка
Рождение ребёнка
28.11.1888

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Людеженская Евдокия Тимофеева

Михайловка
Рождение ребёнка
17.03.1895

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Людеженская Евдокия Тимофеева

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людеженская Евдокия Тимофеева

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