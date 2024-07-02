Манакова Варвара Александровна
Место рожденияИзмалковский р-н, Липецкая обл.
Дата рождения1906
Дата смерти09.10.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1930
Дочь: Волкова Мария Петровна
Отец ребёнка: Манаков Петр Егорович
Рождение ребёнка
08.03.1939
Дочь: Манакова Тамара Петровна
Отец ребёнка: Манаков Петр Егорович
Елец, город Елец, Липецкая область
Смерть
09.10.1980