Манакова Варвара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанакова Варвара Александровна

Манакова Варвара Александровна

avatar

Место рождения

Измалковский р-н, Липецкая обл.

Дата рождения

1906

Дата смерти

09.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Александр

Мать: Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манаков Петр Егорович

Рождение ребёнка
01.05.1930

Дочь: Волкова Мария Петровна

Отец ребёнка: Манаков Петр Егорович

Рождение ребёнка
08.03.1939

Дочь: Манакова Тамара Петровна

Отец ребёнка: Манаков Петр Егорович

Елец, город Елец, Липецкая область
Смерть
09.10.1980

Мы используем куки для улучшения работы сайта.