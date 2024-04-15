Карпенко Матрона Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко Матрона Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
18.01.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Мария Гавриловна (Черненко) Иванова
Рождение ребёнка
16.01.1872 ст.

Сын: Карпенко Антон Евдокимович

Отец ребёнка: Карпенко Евдоким Мартинович

https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FR-9?i=494&cc=3511744
Рождение ребёнка
12.02.1878 ст.

Сын: Карпенко Алексей Евдокимович

Отец ребёнка: Карпенко Евдоким Мартинович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
24.01.1881 ст.

Дочь: Головченко Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Карпенко Евдоким Мартинович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
21.06.1884 ст.

Дочь: Карпенко Агриппина Евдокимовна

Отец ребёнка: Карпенко Евдоким Мартинович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G1-J?i=330&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
09.04.1888 ст.

Сын: Карпенко Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Карпенко Евдоким Мартинович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-P?i=571&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
27.06.1891 ст.

Дочь: Феврония Евдокимовна

Отец ребёнка: Карпенко Евдоким Мартинович

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпенко Евдоким Мартинович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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