Карпенко Матрона Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
18.01.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Мария Гавриловна (Черненко) Иванова
Рождение ребёнка
16.01.1872 ст.
Сын: Карпенко Антон Евдокимович
Отец ребёнка: Карпенко Евдоким Мартинович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FR-9?i=494&cc=3511744
Рождение ребёнка
12.02.1878 ст.
Сын: Карпенко Алексей Евдокимович
Отец ребёнка: Карпенко Евдоким Мартинович
Рождение ребёнка
24.01.1881 ст.
Дочь: Головченко Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Карпенко Евдоким Мартинович
Рождение ребёнка
21.06.1884 ст.
Дочь: Карпенко Агриппина Евдокимовна
Отец ребёнка: Карпенко Евдоким Мартинович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G1-J?i=330&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
09.04.1888 ст.
Сын: Карпенко Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Карпенко Евдоким Мартинович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-P?i=571&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
27.06.1891 ст.
Дочь: Феврония Евдокимовна
Отец ребёнка: Карпенко Евдоким Мартинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно