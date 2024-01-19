Карпенко Агриппина Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения21.06.1884 ст.
Дата смерти28.11.1887 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Рождение
21.06.1884 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G1-J?i=330&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
22.06.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Восприемники: Кондрат Павлович Белокур, Елизавета Трофимовна Белокур
Смерть
28.11.1887 ст.
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
29.11.1887 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FD5S?i=194&cc=3511744&cat=1008700