Карпенко Агриппина Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко Агриппина Евдокимовна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

21.06.1884 ст.

Дата смерти

28.11.1887 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1884 ст.

Отец: Карпенко Евдоким Мартинович

Мать: Карпенко Матрена Алексеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G1-J?i=330&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
22.06.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Восприемники: Кондрат Павлович Белокур, Елизавета Трофимовна Белокур
Смерть
28.11.1887 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
29.11.1887 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FD5S?i=194&cc=3511744&cat=1008700
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