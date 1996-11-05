Назарова (Колядёндкова) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения02.08.1927
Дата смерти05.11.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1951
Дочь: Смирнова Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Назаров Фёдор Александрович
Крутая Гора, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.1996
Ботово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область