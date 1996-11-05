Назарова (Колядёндкова) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Колядёндкова) Анна Сергеевна

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Место рождения

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

02.08.1927

Дата смерти

05.11.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
13.10.1951

Дочь: Смирнова Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Назаров Фёдор Александрович

Крутая Гора, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Фёдор Александрович

Смерть
05.11.1996
Ботово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
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